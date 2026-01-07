Rio - O Remo anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026. O jogador pertence ao Flamengo e chega ao clube paraense por empréstimo.
"Estou muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia em 2026. Chego para ajudar a conquistar os objetivos na temporada e, se Deus quiser, vamos fazer história neste clube", disse Carlinhos, que já está integrado ao elenco, ao site do Remo.
Bem-vindo ao Rei da Amazônia, Carlinhos!
O atacante chega para reforçar o elenco azulino. Aos 28 anos, Carlinhos traz força física, presença de área e experiência no futebol brasileiro, após passagens por clubes como Corinthians, Flamengo, Vitória e outros.
