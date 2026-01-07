Carlinhos em jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Remo anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026. O jogador pertence ao Flamengo e chega ao clube paraense por empréstimo.

"Estou muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia em 2026. Chego para ajudar a conquistar os objetivos na temporada e, se Deus quiser, vamos fazer história neste clube", disse Carlinhos, que já está integrado ao elenco, ao site do Remo.

Carlinhos chegou ao Flamengo em 2024 após se destacar no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. O contrato com o Rubro-Negro vai até o fim de 2026, quando acaba o empréstimo com o Remo.

Na temporada de 2024, ele disputou 16 partidas e anotou dois gols com o manto. No ano seguinte, participou apenas de quatro partidas e foi emprestado ao Vitória.