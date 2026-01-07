Tite começa uma nova fase na carreira, agora no Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 07/01/2026 16:19

A chegada de Tite ao Cruzeiro praticamente sacramentou a saída de Gabigol, emprestado ao Santos, mas o novo treinador tratou de minimizar a polêmica em relação ao dois. Desde os tempos de seleção brasileira o jogador não estava nas graças de Tite e a relação azedou de vez no Flamengo.



“Desejo sucesso a ele no trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível. Eu quero focar no meu trabalho, naquilo que eu posso desenvolver na melhor condição. Que ele seja feliz”, limitou-se a dizer Tite.



Apresentado nesta quarta-feira (7), o treinador também analisou a possibilidade de poder voltar a trabalhar com outro ex-comandado, Gerson, que tenta deixar o Zenit, da Rússia.



Daqui a pouco você pode tem um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, e o Gerson tem essa capacidade, e joga em duas ou três funções também. Ele é de externo/meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio como jogou na Seleção comigo, ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo”, avaliou.



Tite ainda celebrou o retorno ao futebol após mais de um ano de ausência, cuidando da parte mental e também do corpo.



"Tem uma parábola da águia: chega em determinado momento que ela sai, ela vai para o penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar."



"A minha unha não, mas o meu joelho, sim. Estou com a autoestima bem melhor, e sou bem com a minha família, com as pessoas que eu quero bem e faço aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho prazer. Então, foi importante dar esse tempo pra essa reciclagem".