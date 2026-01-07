Tite começa uma nova fase na carreira, agora no CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro
Apresentado pelo Cruzeiro, Tite dá recado a Gabigol: 'Sucesso'
Técnico vive a expectativa de poder voltar a treinar Gerson, que tenta liberação do Zenit
Xabi Alonso sai em defesa de Vini Jr após vaias: 'Fundamental para nós'
Treinador ressaltou a importância do brasileiro para o time
Botafogo define data de apresentação de Lucas Villalba
Uruguaio ainda não pode ser inscrito por causa de transfer ban da Fifa
Atacante que foi alvo do Botafogo aparece nas redes sociais com a camisa alvinegra
Ele vestiu a peça que o Glorioso utilizou entre as temporadas de 2024 e 2025
Acusado de violência sexual, atacante francês acerta com novo clube
Ben Yedder assinou vínculo com o Wydad Casablanca, de Marrocos
Técnico aponta principal problema de ex-Flamengo na Itália: 'Preguiça'
Emprestado, jovem de 19 anos tem poucas oportunidades de jogar desde que chegou em setembro
