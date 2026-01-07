Corinthians foi campeão da Copa do Brasil sobre o Vasco - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 07/01/2026 14:54

Rio - O Corinthians antecipou o pagamento da terceira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) e conseguiu derrubar o transfer ban imposto pela CBF em outubro do ano passado. A transferência de R$ 7 milhões foi realizada com dez dias de antecedência, já que venceria no dia 17.

A CNRD é o órgão da CBF responsável por intermediar acordos entre clubes, atletas e empresários, e puniu o Corinthians com um transfer ban após atraso de uma parcela da renegociação de suas dívidas - entre elas está a compra de Raniele junto ao Cuiabá. O valor em atraso, de R$ 780 mil, teria de ser pago no dia 17 de outubro de 2024. A punição veio no dia 20 e, no mesmo dia, o clube fez o pagamento, mas continuou punido.

Apesar da resolução, o clube ainda está impedido de registrar jogadores, pois continua em vigor o transfer ban imposto pela Fifa em agosto, por causa da dívida de R$ 33 milhões - sem juros e multas - com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres.

Ao final de 2025, havia expectativa de resolver a situação até o começo desta semana, mas o bloqueio de 50% da premiação da Copa do Brasil pela Caixa Econômica Federal atrapalhou os planos. De qualquer forma, as negociações com os mexicanos estão em andamento, e a diretoria corintiana está otimista de que pode fazer o pagamento nos próximos dias.

Além de derrubar a punição da CBF, o Corinthians solucionou outros problemas financeiros pelos quais era assombrado há algum tempo. É caso do pagamento de R$ 40 milhões realizado para quitar dívida com o paraguaio Matías Rojas, que aceitou abrir mão dos juros.