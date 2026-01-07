Corinthians foi campeão da Copa do Brasil sobre o VascoPablo Porciuncula / AFP
Corinthians regulariza pendência na CBF e tenta encerrar punição da Fifa
Clube pagou R$ 7 milhões com dez dias de antecedência
Jogador de 15 anos morre ao cair em poço enquanto fugia de cachorros
Clube francês onde o atleta jogava lamentou o caso e destacou como o atleta era 'encantador e cativante'
Botafogo negocia Jeffinho com futebol chinês, mas clube japonês tenta atravessar
Liaoning Tieren faz proposta de empréstimo até dezembro de 2026, mas FC Tokyo monitora situação
Clube equatoriano anuncia contratação de zagueiro ex-Botafogo
Luis Segovia, de 28 anos, chega sem custos a LDU após passagem pela Série B e disputará o Campeonato Equatoriano e a Libertadores
Recuperado de lesão, Bastos espera ganhar sequência no Botafogo
Zagueiro retomou os treinos com o elenco alvinegro neste início de ano
Filho de Zidane se destaca na Copa Africana de Nações
Luca é um dos principais nomes da campanha da Argélia até as quartas de final
