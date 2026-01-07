Nice, onde o jogador passou na categoria de base, prestou homenagem antes de partida pelo Campeonato Francês - Reprodução / Redes sociais

Publicado 07/01/2026 14:46

O jogador Yousri Khachroub, de 15 anos, morreu ao cair em um poço de 50 metros enquanto tentava escapar de um grupo de cachorros em um resort de Marrakech, Marrocos. O clube FC Mougins, da França, onde o jovem atuava na categoria sub-16, lamentou o ocorrido nas redes sociais.

"Além do jogador, queremos especialmente saudar o adolescente: um garoto encantador e cativante, apreciado por todos, cuja presença importava diariamente. Seu sorriso, bondade e espírito permanecerão gravados na memória do FC Mougins", aponta o comunicado.

De acordo com o jornal local "La Dépêche", o caso aconteceu na virada do ano, na última quarta-feira (31). Horas antes do Réveillon, ele decidiu fazer uma corrida de meia hora para se exercitar, quando encontrou os cães, esclareceu o pai do atleta, Mourad Khachroub. Relatos indicam que ele tinha fobia destes animais.

As autoridades encontraram o adolescente na manhã de quinta-feira (1º) no fundo do poço, após quase 10 horas de buscas.

O Nice, tradicional clube francês por onde Yousri passou, do sub-8 ao sub-13, prestou uma homenagem ao jovem antes da partida contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês, no último sábado (3), exibindo uma foto dele no telão do estádio Allianz Riviera.

"Tristeza infinita ao pensar em Yousri Khachroub, jovem jogador do FC Mougins tragicamente desaparecido aos 15 anos, que passou pelas nossas categorias de base do sub-8 ao sub-13", destacou um comunicado do clube.

A família do jogador lançou uma campanha de arrecadação de fundos para custear o funeral.