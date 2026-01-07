Luca Zidane ainda não sofreu gol defendendo a meta da Argélia na Copa Africana das Nações de 2026AFP
Filho de Zidane se destaca na Copa Africana de Nações
Luca é um dos principais nomes da campanha da Argélia até as quartas de final
Ex-Flamengo, Matheus Cunha sofre lesão e precisará passar por cirurgia no Cruzeiro
Recém-contratado, o goleiro sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino
Terans retorna lesionado, e Fluminense cobra indenização do Peñarol
Meia sofreu grave lesão no tendão de Aquiles
Botafogo encerra negociações com o São Paulo por Ferraresi e Pablo Maia
Demora nas tratativas impede acordo, e clube carioca desiste de troca envolvendo jogadores dos dois elencos
MP pede investigação sobre contratação de gestora do estádio do Corinthians
Clube acertou em 2022 que a Reag ficasse responsável pela administração contábil
Internacional oficializa venda de Vitão ao Flamengo
Acordo envolve mais de R$ 65 milhões, entre valor pago à vista e quitação de dívida por Thiago Maia
