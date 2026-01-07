Ben Yedder em ação durante treino do Wydad Casablanca (MAR)Divulgação / Wydad Casablanca
Acusado de violência sexual, atacante francês acerta com novo clube
Ben Yedder assinou vínculo com o Wydad Casablanca, de Marrocos
Acusado de violência sexual, atacante francês acerta com novo clube
Ben Yedder assinou vínculo com o Wydad Casablanca, de Marrocos
Técnico aponta principal problema de ex-Flamengo na Itália: 'Preguiça'
Emprestado, jovem de 19 anos tem poucas oportunidades de jogar desde que chegou em setembro
Corinthians regulariza pendência na CBF e tenta encerrar punição da Fifa
Clube pagou R$ 7 milhões com dez dias de antecedência
Jogador de 15 anos morre ao cair em poço enquanto fugia de cachorros
Clube francês onde o atleta jogava lamentou o caso e destacou como o atleta era 'encantador e cativante'
Botafogo negocia Jeffinho com futebol chinês, mas clube japonês tenta atravessar
Liaoning Tieren faz proposta de empréstimo até dezembro de 2026, mas FC Tokyo monitora situação
Clube equatoriano anuncia contratação de zagueiro ex-Botafogo
Luis Segovia, de 28 anos, chega sem custos a LDU após passagem pela Série B e disputará o Campeonato Equatoriano e a Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.