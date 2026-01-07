Xabi Alonso é o técnico do Real MadridJavier Soriano / AFP
"Ainda falta muito da temporada, e o Vini vai ser importante. Precisamos dele na sua melhor versão, que desfrute em campo. Quando faz isso, nos dá desequilíbrio. Temos que encontrá-lo. É fundamental para nós", disse o treinador.
"É imprescindível a pressão de todos. Reclamo em cada treino e em cada jogo que todos estejam comprometidos quando não temos a bola. Que estejam ativos, que estejam compactos. Essa vontade de jogar nesse momento, inclusive aproveitando, nos fará mais competitivos", completou.
Vinicius vive uma seca de gols. O brasileiro não marca há 15 jogos. A última vez que balançou as redes pelo Real Madrid foi contra o Villarreal, em outubro. Na atual temporada, o atacante disputou 25 partidas, 21 como titular, marcou cinco gols e distribuiu sete assistências.
O próximo compromisso do Real será na próxima quinta-feira (8), contra o Atlético de Madrid, em jogo válido pela semifinal da Supercopa da Espanha. O confronto acontece às 16h (de Brasília), no estádio King Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita.
