Xabi Alonso é o técnico do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 07/01/2026 16:09

Xabi Alonso saiu em defesa de Vini Jr, que foi vaiado no último fim de semana, depois da derrota para o Betis. O treinador espanhol, de 44 anos, afirmou nesta quarta-feira (7) que o brasileiro será importante ao longo da temporada e destacou a sua relevância para a equipe.

"Ainda falta muito da temporada, e o Vini vai ser importante. Precisamos dele na sua melhor versão, que desfrute em campo. Quando faz isso, nos dá desequilíbrio. Temos que encontrá-lo. É fundamental para nós", disse o treinador.



"É imprescindível a pressão de todos. Reclamo em cada treino e em cada jogo que todos estejam comprometidos quando não temos a bola. Que estejam ativos, que estejam compactos. Essa vontade de jogar nesse momento, inclusive aproveitando, nos fará mais competitivos", completou.