Em um duelo que prometia ser complicado, o Barcelona necessitou de somente 38 minutos para encaminhar sua classificação. Com tramas envolventes dos dois lados do campo lembrando seus áureos tempos, abriu logo 4 a 0 e 'garantiu' a vaga. Raphinha deu uma assistência e deixou sua marca em dose dupla, com um golaço, mostrando que chegará à Copa do Mundo em alta.
O time comandado por Hansi Flick é o maior vencedor da Supercopa da Espanha. São 15 conquistas catalãs e outros 12 vice-campeonatos. Quem ameaça o reinado do Barcelona é justamente o rival Real Madrid, que ostenta 13 taças e outros 7 segundo lugares.
PRIMEIRO TEMPO PRIMOROSO NA ARÁBIA
Acostumado a dar trabalho ao Barcelona em jogos eliminatórios, o Athletic DE Bilbao iniciou no campo ofensivo e dando trabalho - foram três escanteios em apenas dois minutos, com cruzamentos perigosos. A enorme pressão, contudo, era carente de finalizações.
Não demorou muito e os catalães se ajustaram em campo. Investindo na posse de bola e toques de primeira, começaram a rondar a área de Unai Simon. Sempre completando os ataques com cruzamentos. Foi, entretanto, em uma tentativa errada de chute que o zero saiu do placar.
Quando o Barcelona já era 'senhor' da partida, Fermín López recebeu em boas condições e arriscou a finalização. A batida errada na bola virou assistência para Ferran Torres dominar, girar e anotar 1 a 0 aos 22 minutos. Pouco depois, Raphinha cruzou do fundo pela esquerda e o jovem camisa 16 desta vez bateu com segurança, firme, para ampliar.
O Athletic estava atordoado em campo, não conseguia atacar e dava espaços na defesa. Acabou amargando novos duros golpes antes do intervalo. Bardghli driblou e finalizou sem tanta força, mas Simon falhou. Ainda deu tempo para Raphinha fazer um golaço e transformar o placar em goleada com pedalada e batida no ângulo em somente 38 minutos.
BLITZE E MAIS GOLS NA ETAPA FINAL
As raras jogadas ofensivas do Athletic na etapa foram de um isolado Berenguer. O técnico Ernesto Valverde não escondeu o temor de uma surra histórica e trocou logo quatro jogadores, três deles mais ofensivos, para tentar acertar a marcação. Flick aproveitou para descansar suas principais peças, entre elas o aplaudido Raphinha, bastante celebrado pelos companheiros e comissão técnica.
Unai Gómez, cara a cara, mandou para fora a principal chance do gol de honra do Athletic. O mexido Barcelona diminuiu o ímpeto, fazendo apenas o tempo passar. O triunfo com grande apresentação já estava consolidado e foi celebrado ao apito final.
