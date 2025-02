Flamengo levantou o troféu de campeão da Taça Guanabara - Úrsula Nery/FERJ

Flamengo levantou o troféu de campeão da Taça GuanabaraÚrsula Nery/FERJ

Publicado 22/02/2025 20:56

Rio - Sem sustos e com atuação impecável no Maracanã, o Flamengo conquistou o título simbólico da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca . Neste sábado (22), pela última rodada, a equipe comandada por Filipe Luís teve uma das grandes apresentações da temporada diante do Maricá e não titubeou: goleada por 5 a 0 em ritmo de treino para coroar a brilhante campanha na competição. Os gols foram marcados por Gerson e Léo Ortiz na primeira etapa, e Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves na segunda.

fotogaleria

Com o resultado, o Rubro-Negro fechou na primeira colocação somando 23 pontos. O adversário na semifinal será o quarto colocado geral, que será definido no complemento da rodada, neste domingo. Botafogo, Vasco, Fluminense, Madureira, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu lutam por duas vagas restantes. O Volta Redonda, com 20 pontos, avançou em segundo.

Massacre

Com muita disposição, o Flamengo foi a campo com o que tinha de melhor no elenco para confirmar o que vinha sendo anunciado sobre o trabalho de Filipe Luís: alto nível. O Maricá, em queda brusca quanto a desempenho no estadual, pouco viu a cor da bola na primeira etapa.



O domínio foi de ponta a ponta até o intervalo. Marcando pressão no campo de ataque e compacto, o Rubro-Negro sobrou no gramado e abriu o placar logo cedo, aos 16 minutos, após já assustar a meda defendida por Dida. Arrascaeta cobrou escanteio rasteiro, Plata pegou de primeira e a bola ficou na sobra com Gerson, na entrada da área. O camisa oito acertou linda finalização colocada com a canhota no canto direito do goleiro do Maricá.



Um rolo compressor e em ritmo de treino. Esse foi o Flamengo, que sufocou o Maricá e ampliou aos 25 com Léo Ortiz. Novamente após tiro de canto, Dida saiu mal e a bola foi disputada dentro da pequena área. Na sobra, o zagueiro só tocou para o fundo da rede.



De muitas notícias boas principalmente visando a reta final do Carioca, uma baixa na equipe. Everton Cebolinha, ainda tentando engatar sequência após série de lesões, sentiu desconforto muscular no posterior da coxa direita e deu lugar a Luiz Araújo.

Deu show

Algumas trocas no início do segundo tempo, como as entradas de Matheus Gonçalves e Allan nos lugares de Pulgar e Bruno Henrique, mas sem quebrar o ritmo do que vinha sendo o jogo. O Flamengo voltou com a mesma postura da etapa inicial e marcou o terceiro aos 11 minutos. Matheus cruzou, Luiz Araújo cabeceou e, na sobra, Arrascaeta acertou linda finalização colocada no canto esquerdo. E não parou por aí.



Logo em seguida, o Fla recuperou a bola e marcou o quarto para transformar o show em goleada no Maracanã. Aos 13, Luiz Araújo fez linda jogada individual pelo lado esquerdo passando por dois marcadores e finalizou rasteiro, cruzado, para tirar de Dida. Show do Mengão no jogo do título simbólico.

Para fechar o marcador, golaço envolvendo meninos das categorias de base arrancando aplausos de pé da torcida na arquibancada e do técnico Filipe Luís. Matheus Gonçalves tabelou com Wallace Yan, que devolveu de letra, e o atacante deu toque de "cavadinha" por cima de Dida.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 5 X 0 MARICÁ



Local: Maracanã

Data e hora: 22/2 (sábado), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Lilian da Silva Fernandes



Gols: Gerson 16'/1ºT, Léo Ortiz 25'/1ºT, Arrascaeta 11'/2ºT, Luiz Araújo 13'/2ºT e Matheus Gonçalves 35'/2ºT (FLA)



FLAMENGO: Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz (Wallace Yan) e Léo Pereira; Erick Pulgar (Allan), Gerson e Arrascaeta; Plata (João Victor), Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves). Técnico; Filipe Luís.



MARICÁ: Dida, Almir (Magno), Felipe Carvalho, Sandro e João Victor; Clayton (Sérgio Mendonça), Bezerro, Vinícius Matheus e Walber (Bruninho); Gutemberg e Hugo Borges (Rafael Carioca). Técnico: Reinaldo.