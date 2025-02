Pablo vem treinando separado no Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Pablo vem treinando separado no FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 21/02/2025 19:50

Rio - O zagueiro Pablo segue com futuro incerto no Flamengo. Fora dos planos do técnico Filipe Luís, o defensor segue treinando separado no Ninho do Urubu enquanto aguarda propostas para deixar o clube. Nos bastidores, sua postura tem incomodado o time rubro-negro.

LEIA MAIS: Flamengo encerra preparação para enfrentar o Maricá sem definir time titular

Segundo o site "Coluna do Fla", a impressão que Pablo passa no dia a dia do Ninho do Urubu é de que não se importa em estar "encostado". Pessoas que o acompanham de perto dizem que ele adotou um comportamento "acomodado", sem qualquer esforço para mudar sua atual situação.

Fato é que Pablo não será aproveitado pelo Flamengo. O clube só enxerga dois caminhos para resolver a questão do zagueiro: o surgimento de uma proposta ou uma rescisão amigável. Caso isso não aconteça, ele deve seguir treinando separado até a próxima janela de transferência.

Após ser emprestado ao Botafogo no ano passado e jogar apenas 21 minutos pelo Alvinegro, Pablo se reapresentou ao Flamengo no dia 28 de dezembro para integrar a equipe alternativa que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O defensor formou a zaga titular com Cleiton, mas colecionou atuações ruins.

O zagueiro chegou ao Flamengo em 2022, após passagem pelo Lokomotiv (RUS). Alternando entre a titularidade e a reserva, esteve presente no elenco que conquistou a Libertadores da América e a Copa do Brasil (2022), além do Carioca (2024). O contrato de Pablo com o Flamengo vai até dezembro.