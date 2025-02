Torcida do Flamengo no Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Publicado 21/02/2025 15:12

Rio - As organizadas do Flamengo decidiram protestar contra o alto preço dos ingressos no Campeonato Carioca. No duelo contra o Maricá, neste sábado (22), às 19h (de Brasília), as principais torcidas do clube afirmaram que não entrarão no Maracanã.

“Como já criticamos em outras gestões, voltamos a bater nessa tecla, dessa vez, na atual gestão que dentre erros e acertos inicia o mandato cometendo os mesmos erros no que diz respeito à precificação dos ingressos e também a política de sócio-torcedor. Nos assusta que já no Campeonato Estadual, esses valores estejam sendo praticados. O que será que nos espera nas competições mais importantes?”, diz a nota divulgada pelas organizadas.



As torcidas também reclamam do programa de sócio-torcedor do clube. A nova diretoria, encabeçada pelo presidente Bap, chegou a fazer algumas mudanças sem aviso prévio, mas voltou atras após a repercussão ruim.



"Pensando que não podemos deixar esses valores se normalizarem, a manutenção da mesma política de sócio-torcedor sem fidelização, as Torcidas Organizadas, signatárias na nota, não irão entrar no Maracanã no próximo sábado, 22/02, contra o Maricá, pela última rodada da Taça Guanabara e pedimos a colaboração dos demais torcedores para que possamos impactá-los e levá-los a refletir", escrevem em outro trecho.

A nota foi assinada por oito torcidas organizadas: Torcida Jovem do Flamengo, Raça Rubro-Negra, Fla Manguaça, Urubuzada, Império Rubro-Negro, Nação 12, Falange Rubro-Negra e Fla-Roots.

Preço 'salgado' contra o Maricá

Sem o desconto do sócio-torcedor, o ingresso mais barato para assistir ao jogo contra o Maricá custará R$ 60 a inteira, com localização no setor Sul. Na Norte, onde ficam as organizadas, os valores estão em R$ 80, enquanto a Leste custa R$ 120, a Oeste sai por R$ 140 e o Maracanã Mais esta R$ 450.



A partida contra o Maricá pode dar o título da Taça Guanabara ao Flamengo. Em casa de vitória, o Rubro-Negro praticamente garante o título, já que o Volta Redonda precisaria tirar um saldo de 12 gols.