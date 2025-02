Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo ainda não perdeu nesta temporada de 2025 - Marcelo Cortes / Flamengo

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo ainda não perdeu nesta temporada de 2025Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/02/2025 10:28

se impressionou com a inteligência demonstrada no dia a dia.

O início animador de Filipe Luís no Flamengo não chega a ser novidade para Renato Gaúcho. O ex-treinador do Rubro-Negro comandou o atual, quando ainda era jogador, e desde aquela época

Até por isso, Renato Gaúcho aposta alto na carreira de Filipe Luís.



"Ele é nota mil, um cara muito inteligente, eu falo com ele toda semana. Eu me dou super bem com ele, foi um cara que me ajudou bastante quando eu cheguei ao Flamengo. Muito acima da média. Torço muito por ele. Não é fácil pegar um Flamengo. Ele tem tudo para chegar na seleção brasileira", avaliou o treinador atualmente sem clube, em entrevista ao 'Charla Podcast'.



Para explicar o porquê considera o atual comandante do Flamengo um profissional é inteligente e diferente da maioria, Renato revelou uma história de Filipe Luís nos tempos de jogador.



"Eu via, antes dos jogos, com o computador no vestiário, querendo saber, procurando os detalhes dos adversários, quem ele iria marcar... Um cara muito interessado. Jogou na Europa, né? É outro nível. Eu sempre falo que um dia nós vamos trabalhar juntos, é um cara fora da curva, o Flamengo está muito bem servido de treinador", garantiu.



Desempenho de Filipe Luís pelo Flamengo

Desde que assumiu o Rubro-Negro, na reta final da temporada de 2024, Filipe foi campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. O profissional, de 39 anos, comandou o time em 22 partidas oficiais, com apenas uma derrota.



São 15 vitórias e seis empates, com um aproveitamento de 77,2%. O Flamengo ainda marcou 38 gols (média de 1,7 por partida) e sofreu apenas 12 (0,54).