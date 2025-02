Cleiton foi suspenso por acertar um soco em Alexander Barboza - Gilvan de Souza / CRF

Cleiton foi suspenso por acertar um soco em Alexander BarbozaGilvan de Souza / CRF

Publicado 20/02/2025 19:58

Rio - O Flamengo manifestou interesse em renovar o contrato do zagueiro Cleiton, de 21 anos. O atual vínculo do defensor se encerra no fim de dezembro. A informação foi dada pelo "ge".

A sinalização já foi feita pelo Fla aos representantes de Cleiton, mas as negociação ainda não foram abertas. As partes acreditam que não haverá dificuldade para conseguir um acerto, já que as duas partes desejam a permanência no Ninho do Urubu.

Revelado pelo Flamengo, Cleiton fez parte do time alternativo que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Nesta temporada, o jovem já atuou em cinco partidas.

Nos últimos dias, o nome de Cleiton ganhou destaque após ele ser um dos protagonistas da briga generalizada entre os jogadores após o clássico entre Flamengo e Botafogo. O zagueiro rubro-negro acertou um soco no alvinegro Barboza e foi punido com quatro jogos de suspensão.