Nicolás de La Cruz virou problema para a escalação do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 20/02/2025 11:58

sofreu um corte no pé em casa, segundo comunicado do clube, e não pôde treinar nesta quinta-feira (20)

Flamengo não deve contar com De La Cruz para a partida de sábado (22), contra o Maricá, às 19h (de Brasília) no Maracanã, pelo Campeonato Carioca . O uruguaio, segundo comunicado do clube, e não pôde treinar nesta quinta-feira (20)

O machucado incomoda na hora de calçar a chuteira. Por isso, De La Cruz realiza trabalhos de fisioterapia na academia até a cicatrização.

Por outro lado, Ayrton Lucas treinou com os companheiros pelo segundo dia seguido e a tendência é que possa ser utilizado no sábado.

Os lesionados do Flamengo

Quem segue fora do time é Alex Sandro, que faz tratamento da lesão muscular na coxa esquerda. Ele segue na fisioterapia e já faz trabalhos no campo.



Mesma situação de Juninho, que se recupera de edema muscular na coxa direita e alterna trabalhos na academia e no campo. Os dois estão em em estágios mais avançados do que Michael, com lesão na coxa esquerda.



Além deles, Viña e Pedro seguem com o cronograma de recuperação.