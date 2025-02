Léo Ortiz em coletiva no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Ortiz em coletiva no Ninho do UrubuGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/02/2025 14:04

Flamengo, Léo Ortiz falou sobre o bom momento vivido pelo setor. Em entrevista nesta quinta-feira (20), no Ninho do Urubu, que contou com a participação de Zico, o camisa 3 valorizou os números da zaga rubro-negro em 2025, mas cobrou que a equipe siga evoluindo. Rio - Um dos pilares do sistema defensivo do, Léo Ortiz falou sobre o bom momento vivido pelo setor. Em entrevista nesta quinta-feira (20), no Ninho do Urubu, que, o camisa 3 valorizou os números da zaga rubro-negro em 2025, mas cobrou que a equipe siga evoluindo.

"Não podemos nos contentar com tudo que está acontecendo agora, não é porque temos a melhor defesa que está tudo certo. Temos muita coisa para melhorar, o Filipe passa diariamente vídeos e análises sobre o que precisamos melhorar. O nível vai aumentar durante o ano, vamos enfrentar times que atacam de formas diferentes e temos que estar preparados. É manter a consistência e tentar levar poucos gols, que assim vamos ganhar a maioria dos jogos, porque nosso ataque dificilmente passa um jogo zerado. Filipe acredita que o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos. A defesa quer dizer todo mundo defender junto, pressionar lá em cima. É seguir evoluindo e buscando melhorar", declarou Ortiz.

"Passa muito pela compactação do time, pela coragem de pressionar lá em cima, de a gente lá atrás manter a linha no meio, encurtar o campo do adversário, as coberturas ficam amis próximas. Em um momento ou outro desgasta, mas desgasta mais o adversário, quanto mais tempo você passa com a bola menos você cansa. Temos que encontrar um equilíbrio quando a gente recupera para saber quando acelerar e quando ficar mais com a bola, para não estarmos sempre perdendo e indo atrás. Conversamos muito sobre esse equilíbrio", completou.

Léo também falou sobre a nova parceria com Danilo, recém-chegado ao clube e que vem sendo seu parceiro de zaga no time titular.

"O currículo dele fala por ele mesmo. Grandes times, grandes títulos, capitão da Seleção. É um prazer tê-lo aqui. É um crescimento para todos, principalmente para mim e para o Léo (Pereira). Ele é um cara pelo perfil dele que gosta de aprender. Ele quer crescer também. É uma dor de cabeça boa para o Filipe, ele vai ter que lidar com isso. E isso só faz com que a competição fique cada vez maior, e isso eleva o nível do elenco. Vai ser necessária a qualidade de todos em todos os momentos", afirmou.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (22), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã. Se vencer, o Rubro-Negro praticamente garante o título da Taça Guanabara, já que obrigaria o Volta Redonda a tirar um saldo de 12 gols.

Veja outras respostas de Léo Ortiz

Sonho de voltar à Seleção

"Sempre existe a expectativa, estou no Flamengo disputando as principais competições, então sempre tem expectativa. Vou acompanhar a convocação, mas sem possibilidade de me frustrar. Meu foco é aqui, fazer meu melhor aqui nos treinos e nos jogos. A convocação é consequência do que eu faço aqui. A concorrência é forte, respeito a escolha do Dorival."

Polêmica do gramado sintético

"É uma coisa complicada de falar. Os clubes fazem escolhas às vezes para ter uma coisa mais fácil de cuidar, como é o sintético, mas tira um pouco da qualidade do jogo e, por não ter manutenção frequente, aumenta o risco de lesões, tem gente que sente mais. Eu prefiro jogar no gramado natural, mas a cobrança tem que ser para ter gramados naturais de qualidade, porque é ruim também jogar em campos mal cuidados. Temos que cobrar mais investimentos para o futebol brasileiro crescer, isso passa pelo gramado, passa pela bola, porque prejudica muito o jogo. As instituições que cuidam disso têm que escutar mais os atletas e técnicos, porque são os principais responsáveis pelo espetáculo."

Estilo de Filipe Luís

"De total importância. Me ajudou muito a chegada do Filipe. Independentemente do trinador, não vou perder essa característica de construção. O Filipe gosta muito dos jogadores posicionados nas suas funções, o zagueiro achar os meias e não os volantes baixando tanto para jogar. Ele gosta que a gente comece a construção e passe pelos volantes, num jogo mais posicional. Isso facilitou para mim, para eu poder construir como sempre fiz na minha carreira. Mas a experiência com o Tite também foi muita boa, pude retomar o que fiz na base."