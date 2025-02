Léo Ortiz foi homenageado por Zico - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/02/2025 13:03 | Atualizado 20/02/2025 13:13

Flamengo no Ninho do Urubu, o zagueiro foi surpreendido com a presença de Zico, que "invadiu" sua entrevista coletiva para prestar uma homenagem. Nos últimos dias, o ídolo rubro-negro rasgou elogios ao defensor. Rio - Léo Ortiz viveu uma manhã inesquecível nesta quinta-feira (20). Após o treino dono Ninho do Urubu, o zagueiro foi surpreendido com a presença de Zico, que "invadiu" sua entrevista coletiva para prestar uma homenagem. Nos últimos dias,

"É uma honra estar vivendo esse momento (o melhor da carreira), e o elogio do Zico coroou tudo isso. Acho que é até como se contasse como um título. Acho que não são muitos que recebem esse tipo de elogio do maior da história do Flamengo. Então foi uma honra enorme e foi quase como se fosse um título mesmo, porque acho que eu recebi mais mensagem disso do que quando eu ganhei a Copa do Brasil. Eu fico muito lisonjeado. É um cara fora da curva e muito feliz por tudo que vem acontecendo, e principalmente pelo momento não só meu, mas do time também", vibrou Léo Ortiz, que trocou camisas com Zico.

O Galinho aproveitou o momento para reforçar seu apreço pelo futebol do camisa 3, que se tornou titular absoluto desde que Filipe Luís assumiu o time.

"Sempre bom ver e apreciar jogadores como você. Alguém que tem amor pelo futebol e pela bola, que trata ela bem. Me perguntaram quem eu gostaria de jogar no futebol de hoje, e falei você. Quem sabe mais pra frente... Você já foi convidado algumas vezes para o Jogo das Estrelas (risos)", disse Zico.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (22), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã. Se vencer, o Rubro-Negro praticamente garante o título da Taça Guanabara, já que obrigaria o Volta Redonda a tirar um saldo de 12 gols.