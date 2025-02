Treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/02/2025 17:14

Rio - O Flamengo realizou nesta sexta-feira (21) seu último treino antes da partida contra o Maricá, no sábado (22), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara, mas o time titular segue sendo um mistério. De acordo com o "ge", Filipe Luís ainda não definiu a escalação, mas a tendência é que alguns titulares sejam poupados.

A principal dúvida é em relação a Ayrton Lucas, que foi desfalque nas duas últimas rodadas. O lateral está recuperado de uma pancada no joelho e participou dos treinos ao longo da semana, mas não tem presença garantida. De La Cruz, que cortou o pé em um acidente doméstico, deve ser ausência.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Maricá tem Matheus Cunha, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela; Allan (Pulgar), Evertton Araújo, Gerson; Luiz Araújo, Cebolinha (Plata) e Bruno Henrique.



A partida contra o Maricá pode dar o título da Taça Guanabara ao Flamengo. Em casa de vitória, o Rubro-Negro praticamente garante a taça, já que o Volta Redonda precisaria tirar um saldo de 12 gols.