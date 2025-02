Wesley em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/02/2025 12:00 | Atualizado 21/02/2025 12:01

Rio - Em grande fase no Flamengo, o lateral-direito Wesley, de 21 anos, tem mais um clube interessado em sua contratação: o Liverpool. De acordo com informações do portal "UOL", o clube inglês avalia fazer um investimento pelo jovem rubro-negro.

Os Reds podem perder Trent Alexander-Arnold. Com contrato até junho, o lateral-direito inglês, de 26 anos, interessa ao Real Madrid. A possível investida em Wesley seria depois do Mundial de Clubes, competição que o Rubro-Negro acredita que o lateral deva jogar.

Recentemente, Filipe Luís admitiu que a continuidade de Wesley no Flamengo é bastante improvável no Mundial de Clubes. Ele exaltou a qualidade do lateral-direito.

"Está bonito de ver ele jogar, né? O Wesley joga muito. Eu não falei para vocês, mas hoje ele marcou por muitos momentos o titular da seleção brasileira que é o Igor Jesus como se ele não fosse nada! Marca os jogadores que passam por ele... isso na defesa, sem falar no ataque! Ele está em um nível muito alto. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, o Gerson botou ele em baixo do braço e está guiando ele. Em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar e não vai dar para manter", disse.

Wesley se profissionalizou em 2022 e já entrou em campo pelo Flamengo em 113 partidas, anotou dois gols e deu quatro assistências. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028.