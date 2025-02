Carlos Alcaraz foi emprestado pelo Flamengo e está feliz no Everton, da Inglaterra - Divulgação / Everton

Publicado 21/02/2025 09:40 | Atualizado 21/02/2025 11:00

Rio - Emprestado pelo Flamengo até o fim da temporada do futebol europeu, Carlos Alcaraz deseja ficar no Everton, da Inglaterra, por mais tempo. Em entrevista ao jornal "The Guardian", o jogador explicou o motivo da saída do clube carioca e admitiu que planeja permanecer nos Toffees, que tem uma cláusula de compra obrigatória no contrato.

"Eu estava feliz no Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo. Eu gostaria de ficar mais tempo (no Everton) e jogar com essa camisa por um período maior, com certeza", disse.

Carlos Alcaraz foi contratado pelo Flamengo em agosto do ano passado por 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões). O jogador argentino, de 22 anos, é o reforço mais caro da história do clube carioca. Ao todo, ele disputou 19 jogos, fez três gols e deu duas assistências. Ele foi emprestado ao Everton até a metade deste ano, com cláusula obrigatória de compra.

O início da trajetória de Carlos Alcaraz pelo Everton foi animador. Em quatro jogos disputados, fez um gol e deu duas assistências. Os Toffees ocupam o 14º lugar com 30 pontos e vivem uma sequência positiva na temporada, conseguindo se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. O próximo jogo será contra o Manchester United, neste sábado (22), às 9h30 (de Brasília), em casa.