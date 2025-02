Michael - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/02/2025 13:11

Rio - Figura importante na volta por cima de Michael com a camisa do Flamengo em 2021, Renato Gaúcho revelou que o atacante teve problemas com um antigo treinador antes de sua chegada ao clube. Em entrevista ao “Charla Podcast”, o ex-técnico do Grêmio contou que o jogador ouviu palavras pesadas de seu ex-comandante.

"Eu não vou falar o nome do treinador, mas ele (Michael) me falou. O treinador fala assim para ele: 'Cara, e muito burro! Você não pode estar nesse grupo do Flamengo, você não consegue pensar, Você não pode estar aqui!'. Quando eu cheguei no Flamengo, eu ajudei e recuperei ele. Ele jogou muito! Eu tentei levar ele para o Grêmio, mas ai gritou o poder aquisitivo", disse Renato, que também deu detalhes de como conseguiu recuperar Michael.



"Ele estava em depressão na época. Tudo e você conversar com o jogador, passar para ele a experiencia, confiança, passar tudo. Se você colocar o cara para baixo, em qualquer empresa, você não vai ter o cara. Tem que jogar o cara para cima! E o que eu faço com os meus jogadores. E tentar recuperar os caras. Hoje eu não tenho um inimigo no futebol. Ele e grato. Estava na Arábia, sempre me agradeceu por tudo. Eu ajudei, mas deu certo porque tinha talento", completou.