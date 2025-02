Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo ainda não perdeu nesta temporada de 2025 - Marcelo Cortes / Flamengo

22/02/2025

levantar o segundo troféu na temporada. Para ganhar a Taça Guanabara, basta uma vitória simples sobre o Maricá neste sábado (22), às 19h, no Maracanã, já que a diferença de saldo de gols para o Volta Redonda, que tem os mesmos 20 pontos, é de 12. Ou seja, a chance de Filipe Luis conquistar o terceiro título no comando do Rubro-Negro é enorme.

Caso isso se confirme logo mais, o treinador passará a ter três troféus desde que começou a trabalhar como técnico dos profissionais, na reta final de 2024. Os outro foram da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa Rei, já em 2025.

O mais impressionante é que Filipe Luís ampliará a diferença para o número de derrotas, que é de apenas uma, para o Fluminense, em 17 de outubro.



São 19 partidas de invencibilidade com o técnico, já que as duas derrotas do Flamengo em 2025, para Boavista e Nova Iguaçu, foram com time alternativo comandado por Cléber dos Santos, do sub-20.



Outros resultados possíveis para o Flamengo