Matheus Gonçalves, do Flamengo, segurando o troféu da Taça GuanabaraGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/02/2025 21:27 | Atualizado 22/02/2025 22:10

"É fruto de muito trabalho um gol desse. A gente treina todos os dias e eu até brinco com todo mundo, falando que cara a cara é só cavar. O goleiro vem fazendo 'o x (xis)'. Graças a Deus pude fazer o gol, conquistar a vitória e a Taça Guanabara", disse Matheus, em entrevista ao "sportv".

Se às vezes o resultado não vem com ótima apresentação, desta vez, o Flamengo tem muito a comemorar. Um ritmo intenso desde o apito inicial deixou o Maricá acuado e com poucas chances de reação.

"É muito gratificante. A gente ganha, mas tem vez que não joga bonito, o que importa são os três pontos. Mas hoje, que bom que jogamos bem, fazer tudo que o professor Fili (Filipe Luís) fala pra gente fazer. Agora é curtir os três pontos e aproveitar esse sábado maravilhoso. Amanhã é folga, então vamos para a festa (risos)", brincou o jogador.

Com o resultado, o Rubro-Negro fechou na primeira colocação somando 23 pontos. O adversário na semifinal será o quarto colocado geral, que será definido no complemento da rodada, neste domingo. Botafogo, Vasco, Fluminense, Madureira, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu lutam por duas vagas restantes. O Volta Redonda, com 20 pontos, avançou em segundo.