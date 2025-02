O ex-jogador André Balada admite ser torcedor do Flamengo - Reprodução de Instagram

Publicado 22/02/2025 10:25

Agora aposentado, André Balada não esconde mais ser torcedor do Flamengo desde a infância. O ex-atacante, com, inclusive, admitiu que usava uma máscara de idoso para ir à arquibancada do Maracanã quando era jogador.

Quem contou esse segredo foi um dos apresentadores do canal ‘Viva Marun’, durante entrevista com o ex-jogador. O acessório de disfarce, aliás, também foi muito usado para sair à noite.



"Já fui. Noitada eu já fui (também). Fui na final das Olimpíadas (em 2016) e na final da Copa das Confederações (em 2013). Salvador eu também já fui de máscara. Tem coisa que tem que ficar em off, para manter a intimidade. Não pode entrar aqui”, afirmou, sem se alongar no assunto.

Mas a paixão pelo Rubro-Negro ele não escondeu. O clube é um dos que o ex-atacante tinha desejo de ter atuado durante a carreira.

"Flamengo porque é o maior do mundo, e o Real Madrid porque é o segundo maior".

Transferência para o Flamengo frustrada

E o sonho de infância esteve muito perto de se concretizar. Em 2011, André viu o clube carioca disputar com o Atlético-MG a sua contração. Mas a expectativa tornou-se frustração, como o próprio admitiu no ano passado, com os mineiros fazendo proposta maior ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia.



"Acerto, entro no avião, e quando paro na escala na Alemanha, meu empresário me liga e fala: ‘Esquece o Flamengo, está acertado com o Atlético-MG. Vai pousar no Rio e vai para Belo Horizonte’. E aí eu falei: ‘Que isso, cara', revelou em outra entrevista, para o 'Charla Podcast'.