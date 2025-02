Para cobrar pênalti, o Lucca pegou a bola do companheiro de Udinese Thauvin, o cobrador oficial - Reprodução de vídeo

Publicado 22/02/2025 09:55

Uma cena no mínimo bizarra aconteceu no jogo Lecce 0 x 1 Udinese, pelo Campeonato Italiano. Para bater um pênalti, o atacante Lucca tirou a bola do companheiro Thauvin, cobrador oficial, e fez pirraça até conseguir chutar a bola, irritando o próprio time.

Loucura em Lecce. Artilheiro da Udinese, Lucca tomou a bola do cobrador Thauvin e, irredutível, disse que ele bateria o pênalti. Deu briga e ele não abriu mão.



Foram segundos de indefinição, com discussão entre os dois e outros jogadores tentando resolver a questão, assim como o técnico Kosta Runjaic. O árbitro da partida precisou interferir.

Irredutível, Lucca seguiu segurando a bola, conseguiu cobrar e marcar o gol da vitória, ainda no primeiro tempo. O detalhe é que ele saiu para comemorar sozinho, pois nenhum companheiro esboçou reação mesmo com a vantagem no placar.