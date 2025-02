Adrianinho, de 18 anos, filho do ex-jogador Adriano Imperador - Reprodução

Publicado 21/02/2025 21:42

Rio - Adriano Carvalho Ribeiro, filho do ex-jogador Adriano Imperador, assinou contrato com o Acadêmica de Coimbra , de Portugal, e terá sua primeira experiência no futebol europeu. Aos 18 anos, "Adrianinho", como é conhecido, deixa o Serrano, clube de Petrópolis, onde estava desde 2022 nas categorias de base.

O jogador segue o mesmo caminho do pai e atua como centroavante. Antes do Serrano, Adrianinho teve passagens pelas categorias de formação de Boavista e Grêmio. No Coimbra, jogará pelo time sub-19.

"E hoje nosso leão Adrianinho se despede do Serrano. Alçando voos em novos continentes, fechamos um contrato com o time Académica de Coimbra, de Portugal. Desejamos muito sucesso nessa nova trajetória e que você não se esqueça do clube mais querido da cidade", publicou o Serrano, em nota.