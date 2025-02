Vasco Matos renovou contrato com o Santa Clara até 2027 - Divulgação / Santa Clara

Publicado 21/02/2025 19:38

Técnico do Santa Clara, de Portugal, Vasco Matos esteve próximo de ser o novo treinador do Botafogo . No entanto, por uma reviravolta na negociação , o comandante optou por permanecer no seu país de origem e renovou contrato por lá até 2027.

Em entrevista ao canal oficial do clube, ele comentou o imbróglio: "Foram, sem dúvida, bem agitadas essas horas, mas estou muito feliz, com a certeza de que tomei a melhor decisão. E agora é seguir o nosso trabalho. Mas sem dúvida nenhuma que tomei a decisão certa".

Vasco Matos também falou sobre a relação que criou com o time português. Ele foi o responsável por colocar o clube na elite do futebol nacional e, além disso, na briga na parte de cima da tabela, em 5º lugar neste momento.

"Criamos todos um vínculo muito forte. Aproveito para agradecer a confiança da administração no nosso trabalho. Para muita gente poderia não fazer sentido, mas para mim faz muito sentido continuar aqui. Fortalecer o nosso trabalho, continuar o nosso registro de exigência, de ambição, porque acho que ainda temos muita coisa para conquistar nesta temporada", declarou.

Botafogo segue sem treinador

O meio-campista deixou clara a indignação com o planejamento: "Afeta, claro que afeta. A gente está tentando fazer o nosso melhor dentro do campo, não tem saído da melhor maneira". Já o zagueiro reforçou que "é difícil que as coisas deem certo desse jeito".