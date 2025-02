Savarino em ação contra o Racing pela Recopa - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/02/2025 08:00

Rio - O Botafogo saiu atrás no placar na disputa pelo título da Recopa Sul-Americana. O Alvinegro perdeu para o Racing, da Argentina, por 2 a 0, nesta quinta-feira (20), fora de casa, pelo jogo de ida, e terá que vencer por três gols de diferença para ser campeão. Após a partida, o meia Savarino admitiu o incômodo dos jogadores com a demora da diretoria para contratar um novo treinador.

"Afeta, claro que afeta. Estamos tentando fazer o nosso melhor dentro de campo, mas não tem saído da melhor maneira. Mas estamos tentando. Incomoda, não só individualmente, mas pelo grupo também. Nós precisamos (de um treinador), mas não tem nada a fazer. Temos que aguardar que o treinador chegue e, agora, temos um interino. Esperamos que as coisas melhorem no próximo jogo", disse à ESPN.

Artur Jorge deixou o Botafogo após aceitar a proposta do Al-Rayyan, do Catar. Desde então, o processo na busca por um novo treinador já dura mais de 40 dias. O Alvinegro chegou a um acordo com o português Vasco Matos, do Santa Clara, de Portugal, mas o negócio foi cancelado após ele aceitar uma renovação. Além dele, também teve conversas com André Jardine, Tite, Tata Martino, Rafa Benítez e Roberto Mancini.

O Botafogo volta a campo no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, e precisa da vitória para ter chance de classificar à semifinal do Campeonato Carioca. Já o jogo de volta contra o Racing, da Argentina, pela Recopa, acontecerá na próxima quinta-feira (27), às 21h30, no Nilton Santos. Em caso de vitória por dois gols de diferença, a decisão será decidida nos pênaltis.