Júnior Santos em ação pelo Atlético-MG no Campeonato MineiroPedro Souza/Atlético

Publicado 20/02/2025 19:18

Rio - Negociado pelo Botafogo com o Atlético-MG, Júnior Santos vive fase complicada em seu início de trajetória como jogador do Galo. O atacante sofreu lesão no tendão da panturrilha direita e, além disso, exames feitos pelo clube apontam que ele chegou com "desequilíbrio muscular". O autor do gol do título do Glorioso na Libertadores de 2024 foi comprado por cerca de R$ 48 milhões.

De acordo com o jornalista Lucas Tanaka, do "Canal do Tanaka", o tratamento para recuperar a parte muscular será feito em paralelo ao da lesão no tendão. Júnior deve ficar fora de ação por dois meses.

Júnior Santos soma até então apenas quatro jogos com a camisa do Galo, todos pelo Campeonato Mineiro. Sem gols ou assistências, o atacante de 30 anos pouco brilhou e ainda foi expulso em partida que antecedeu o clássico com o Cruzeiro, vencido pelo Atlético por 2 a 0.

Pelo Botafogo, Júnior Santos teve passagem marcante entre 2022 e 2024, sendo peça importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Ao todo, 115 jogos e 28 gols marcados.