Jogadores do Botafogo posam para foto antes da final da LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/02/2025 07:30

Rio - O Botafogo volta à Argentina, onde levantou a taça da Libertadores 2024 , para mais uma decisão. Nesta quinta-feira (20), o Glorioso enfrenta o Racing no El Cilindro, a partir das 21h30, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Quase três meses depois de conquistar a Glória Eterna, o time de General Severiano chega ao país com muitas mudanças.

Na final da Libertadores, o Glorioso foi a campo com: John; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Thiago Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Já Luiz Henrique foi negociado junto ao Zenit, da Rússia, e Thiago Almada está emprestado ao Lyon. A outra mudança para o jogo desta quinta em relação à final da Libertadores é a ausência de Gregore. O volante foi expulso logo no primeiro minuto daquela partida e cumprirá suspensão no jogo de ida da Recopa

O banco de reservas também está modificado. Óscar Romero, Eduardo, Tiquinho Soares, Tchê Tchê, Gatito, Marçal e Júnior Santos não estão mais no Glorioso. Apenas Allan, Cuiabano, Danilo Barbosa e Matheus Martins permanecem.