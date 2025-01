Adryelson com a camisa do Anderlecht, seu novo clube - Reprodução / Instagram @adryelson98

Adryelson com a camisa do Anderlecht, seu novo clubeReprodução / Instagram @adryelson98

Publicado 15/01/2025 18:33

O clube francês confirmou o empréstimo do zagueiro até o fim da temporada 2024/25, com opção de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,4 milhões). Sem espaço no Lyon, Adryelson foi anunciado nesta quinta-feira (15) como novo reforço do Anderlecht, da Bélgica, onde vestirá a camisa 34., com opção de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,4 milhões).

"Estamos muito satisfeitos em receber Adryelson no RSC Anderlecht. Adryelson acaba de conquistar o título nacional brasileiro e a Copa Libertadores, então certamente nos trará liderança e experiência adicionais no coração da defesa", disse o diretor do Anderlecht.



Adryelson foi um dos destaques do Botafogo durante a temporada de 2023, mas se juntou ao Lyon no início de 2024. No segundo semestre daquele ano, o zagueiro retornou ao clube carioca por empréstimo e foi titular na decisão da Libertadores e na reta final do Brasileirão.



Em seu retorno ao Lyon, ele só treinou, sendo emprestado rapidamente. Conhecido por ser a equipe mais vitoriosa da Bélgica, atualmente o Anderlecht está na quinta colocação no campeonato nacional, com 33 pontos. A equipe também disputa um torneio continental, a Liga Europa, onde está na 3ª colocação com 14 pontos.