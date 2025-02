Bastos praticamente não jogou no início da temporada de 2025 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/02/2025 10:26

a tendência é que ele só retorne no Brasileirão. Botafogo trata com cautela o retorno de Bastos ao time. O zagueiro segue com um tratamento no joelho esquerdo, o que demanda mais tempo de recuperação. Por isso,

O angolano praticamente não jogou em 2025, já que ficou poucos minutos em sua estreia e sofreu um trauma no joelho esquerdo. A partida com o Nova Iguaçu foi em 6 de fevereiro

Diante do problema, o departamento médico optou por um tratamento conservador, com fisioterapia e remédios, e estima o tempo de recuperação em seis semanas. A informação é do jornalista Bernardo Gentile.

Sem pressa para o retorno de Bastos, que vinha de uma lesão muscular sofrida na reta final da temporada de 2024, o Botafogo não contará com ele no jogo de volta da Recopa.

E caso seja eliminado do Carioca, o retorno seria apenas a partir de 30 de março, quando enfrenta o Palmeiras pela primeira rodada do Brasileirão.