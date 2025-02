Elias Manoel está perto do Botafogo - Divulgação / NY Red Bulls

Elias Manoel está perto do BotafogoDivulgação / NY Red Bulls

Publicado 20/02/2025 12:20 | Atualizado 20/02/2025 12:44

Rio - O Botafogo está muito perto de finalizar o acordo por mais um reforço para o ataque. O Alvinegro tem tudo certo com Elias Manoel, de 23 anos, que estava no NY Red Bulls, dos Estados Unidos. Nascido em Campinas, o jogador já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos. As informações são do portal "GE".

O Botafogo vai desembolsar algo em torno de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões na cotação atual) na operação. Elias Manoel havia sido trocado pela equipe de Nova York com o Real Salt Lake, mas recusou a negociação porque não quer atuar no time de Utah.

O atacante vai assinar um contrato de três anos com o Botafogo. Visto como uma oportunidade de mercado, Elias Manoel atua desde 2022 no futebol dos Estados Unidos. Antes ele, defendeu o Grêmio, clube que o revelou.

No total, Elias Manoel entrou em campo em 84 partidas, anotou 18 gols e deu cinco assistências pelo NY Red Bulls. Pelo Grêmio, o atacante fez 39 jogos como profissional e balançou as redes em nove oportunidades.