Luiz Henrique já disputou três amistosos e fez um gol pelo Zenit - Divulgação / Zenit

Luiz Henrique já disputou três amistosos e fez um gol pelo ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 20/02/2025 19:13

Ídolo do Botafogo , Luiz Henrique completou um mês no Zenit, da Rússia. O atacante foi vendido por aproximadamente R$ 220 milhões depois de ser um dos protagonistas das conquistas históricas da última temporada.

Leia mais: Elias Manoel chega ao Botafogo como aposta em negociação de baixo custo

Por lá, o camisa 11 já disputou três amistosos e balançou as redes em uma oportunidade, contra o rival Spartak Moscou. Além disso, ganhou o título da Winline RPL Winter Cup – torneio de pré-temporada que contou com os principais clubes do país.

No Glorioso, Luiz Henrique foi peça-chave nos títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Ao todo, em 55 jogos, fez 12 gols e deu cinco assistências.