Elias Manoel deve assinar vínculo com o Botafogo válido por três anos - Divulgação/ New York Red Bulls

Publicado 20/02/2025 16:35

Rio - O centroavante Elias Manoel deve ser o novo reforço do Botafogo na reta final da primeira janela de transferências de 2025. Destaque por sua força física desde a base, o jogador de 23 anos vem de passagem interessante pelo futebol dos Estados Unidos, mas chega sendo considerado terceira opção no setor. Há planos, inclusive, de rodagem no futebol europeu dentro do planejamento da Eagle Football.

Elias surgiu nas categorias de base do Grêmio e teve a primeira oportunidade no time principal em 2022, disputando 39 jogos e marcando nove gols. Em agosto do mesmo ano, foi negociado com o New York Red Bulls, que joga a Major League Soccer, dos Estados Unidos.

Pela franquia estadunidense, anotou 18 gols em 84 partidas até o fim de 2024, quando foi vendido contra sua vontade para o Real Salt Lake. Com a negociação frustrada, ele surgiu com oportunidade de mercado e foi muito bem avaliado pelo scout do Botafogo.

Projeto da Eagle entra em jogo

Elias Manoel, conforme apurou a reportagem do O DIA, chega a princípio para o Botafogo. No primeiro semestre da temporada, brigará por vaga tendo como concorrentes Rwan Cruz, recém-contratado, e Igor Jesus, camisa nove da seleção brasileira nas últimas convocações. A ideia é dar minutagem e desenvolver o jovem atleta.

No portfólio da holding do empresário John Textor há o RWD Molenbeek, equipe que disputa o acesso à elite belga e vê o retorno como iminente. Elias é avaliado como um prospecto ao futebol belga, caso não tenha muito espaço no Glorioso e seja confirmada a classificação do Molenbeek para a Primeira Divisão.

A negociação é considerada de baixo custo em um contrato de três anos. O Botafogo deve desembolsar cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões)