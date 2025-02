Alexander Barboza em Racing x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/02/2025 23:23

Argentina - O Botafogo se complicou no confronto com o Racing, que vale o título da Recopa Sul-Americana. Isso porque perdeu para o time argentino por 2 a 0 no El Cilindro, nesta quinta-feira (20), pelo jogo de ida da competição continental. Vietto e Martínez fizeram os gols da noite. O Glorioso teve uma atuação ruim, poderia ter perdido por um placar ainda maior e viu Cuiabano ser expulso na reta final do segundo tempo.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O Botafogo precisará vencer por dois gols de diferença para forçar a prorrogação no Rio de Janeiro.

Antes, porém, o Glorioso foca no Campeonato Carioca. O próximo compromisso da equipe de Caçapa será contra o Vasco, às 18h30 de domingo, em São Januário. A partida é válida pela última rodada da Taça Guanabara.

O jogo

Racing e Botafogo fizeram um primeiro tempo truncado, que terminou com quase 20 faltas. O Glorioso apostou em muitos lançamentos longos, mas, com o passar do tempo, conseguiu trocar mais passes para tentar atacar. Apesar disso, não conseguiu assustar a meta defendida por Gabriel Arias.

Os argentinos conseguiram assustar mais nesse cenário e tiveram as melhores chances da etapa inicial. Na primeira, Salas ficou cara a cara com John, mas o goleiro saiu bem e fez a defesa.

A segunda veio a partir de um grande vacilo de Alexander Barboza, que atingiu o rosto do adversário ao fazer um corte de cabeça. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro assinalou a penalidade. Aos 31 minutos, Vietto foi para a cobrança, bateu bem e marcou.



O Botafogo iniciou a etapa complementar sofrendo para ter a bola no pé e viu o Racing ter 70% de posse. Depois dos dez primeiros minutos, o Alvinegro botou a cabeça no lugar e, aos poucos, finalmente começou a avançar ao ataque.

O técnico Cláudio Caçapa, então, sacou o volante Allan para colocar o atacante Rwan Cruz em campo. A ideia era deixar o time mais ofensivo em campo, mas também deu mais espaços.



Em uma trama ofensiva, Alexander Barboza se lançou ao ataque e deixou a defesa ainda mais exposta. Na sequência, o Racing puxou o contra-ataque e fez o segundo gol da noite. Aos 18 minutos, Martínez tabelou com Salas, ficou cara a cara com John e finalizou por cobertura para marcar.



O Glorioso sentiu o gol e viu o Racing não só se lançar ao ataque como também empilhar grandes chances para ampliar a vantagem. Nervoso em campo, o Bota ainda viu Cuiabano ser expulso após agredir o adversário na reta final.

O cenário, portanto, era completamente desfavorável para a equipe carioca. No entanto, o Racing não fez o terceiro gol, e o Bota não viu o prejuízo aumentar.

Ficha técnica

Racing 2 x 0 Botafogo



Data e hora: 20/2/2025, às 21h30

Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

Árbitro: Felipe González (CHI)



Cartões amarelos: Di Cesare, Martirena e Nardoni (RAC) / Alexander Barboza, Danilo Barbosa, Newton e Rwan Cruz (BOT)

Cartões vermelhos: Cuiabano (BOT)

Gols: Vietto (1-0) (31'/1ºT) / Martínz (2-0) (18'/2ºT)

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Gabriel Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Zuculino, Nardoni e Gabriel Rojas; Vietto (Zaracho), Salas (Rodriguez) e Martínez.

BOTAFOGO (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Allan (Rwan Cruz) e Marlon Freitas (Cuiabano); Savarino (Kauê), Matheus Martins, Igor Jesus.