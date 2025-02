John Textor durante comemoração do título do Botafogo na Libertadores em 2024 - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 21/02/2025 17:53

Rio - As reclamações por parte de jogadores do Botafogo pela falta de um técnico no início de 2025 incomodou o empresário John Textor, dono da SAF. Após a derrota por 2 a 0 para o Racing na ida da Recopa Sul-Americana, na última quinta-feira (20), Savarino e Barboza reclamaram externaram insatisfação com o atraso no planejamento.

Os comentários dos dois líderes do elenco irritaram o estadunidense, que segue em busca de um treinado. Ele não gostou de ver o cenário interno do Alvinegro sendo exposto.

"Afeta, claro que afeta. Na verdade eu deixo todas essas coisas para a diretoria do clube, a gente está tentando fazer o nosso melhor dentro do campo, não tem saído da melhor maneira dentro do campo. A gente precisa, mas não tem nada a fazer, tem que aguardar que o treinador chegue e agora temos um treinador interino, e esperamos que as coisas melhorem no próximo jogo", disse Savarino.

De acordo com o site "GE", após a partida, Textor relatou o incômodo a membros da diretoria que estavam no estádio El Cilindro, em Avellaneda, em Buenos Aires. Além disso, o comportamento da equipe em campo deixou o empresário frustrado.

Enquanto não acerta com um novo técnico após a saída de Artur Jorge, o que aconteceu no início de janeiro, o Botafogo tem Cláudio Caçapa como interino no cargo.