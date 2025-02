O argentino Alexander Barboza, do Botafogo, vive a expectativa de defender a seleção do Uruguai - Vitor Silva/Botafogo

O argentino Alexander Barboza, do Botafogo, vive a expectativa de defender a seleção do UruguaiVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/02/2025 12:40

finalizar o processo de cidadania e tirar o passaporte uruguaio.

Alexander Barboza não retornou ao Brasil junto à delegação do Botafogo após a d errota por 2 a 0 para o Racing , na Argentina, pela Recopa. O zagueiro desembarcou na manhã desta sexta-feira (21) no Uruguai para

"Tenho muita expectativa de estar na seleção. Para mim é um momento muito lindo poder e poder estar no radar da seleção é um passo muito grande para a minha carreira", afirmou Barboza à imprensa do país no aeroporto de Montevidéu.



O argentino poderá realizar o sonho do pai uruguaio de jogar pela Celeste Olímpica. O processo de naturalização foi uma sugestão da própria associação uruguaia, como explicou o zagueiro do Botafogo



"A informação chegou até a mim. No ano passado, a AUF perguntou as condições e se era real a possibilidade de eu conseguir a nacionalidade. Claro que eu sabia e fiquei feliz com isso", disse.



Barboza pode aparecer na próxima convocação de Marcelo Bielsa. O Uruguai enfrentará Argentina e a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nos dias 21 e 25 de março, respectivamente.