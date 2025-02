Alex Telles em ação durante derrota do Botafogo no El Cilindro, na Argentina - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 21/02/2025 15:01

"Hoje temos o Caçapa. Ele veio, teve alguns dias para trabalhar conosco, é um grande líder. Obviamente não tivemos muito tempo para trabalhar, mas sabemos que vai colocar as ideias dele. Nosso grupo de certa maneira mudou, muita gente saiu. Mas não pode ser desculpa", declarou o defensor à ESPN.

"Assumimos nossa responsabilidade e vamos em busca das vitórias que esse clube sempre se acostumou a ter", complementou.

Apesar do revés e da atuação ruim do Glorioso, Alex Telles reforçou que acredita em uma virada no Nilton Santos. "Está tudo em aberto. Esse grupo já demonstrou muito ano passado e vai ter que demonstrar novamente. Que continuem confiando na gente, porque confiamos muito nesse jogo ainda. Sabemos da nossa força em casa e vamos fazer de tudo para reverter o resultado", ponderou.

Botafogo e Racing definem o campeão da Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília). Em caso de empate no placar agregado, o confronto vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão será nos pênaltis.