Alex Telles em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/02/2025 22:17

Rio - O Botafogo decidiu não buscar efeito suspensivo após as penas aplicadas a Alexander Barboza e Alex Telles pela confusão no clássico com o Flamengo , no último dia 12. Com isso, a dupla não irá a campo no domingo (23) para o duelo com o Vasco, pela última rodada da Taça Guanabara.

Barboza e Telles foram suspensos por duas partidas (uma já cumprida) pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) . De acordo com o portal "UOL", isso se une ao planejamento que indica a utilização de time misto contra o Vasco.

A Procuradoria do TJD deve entrar com recurso atrás de um novo julgamento para aumentar a suspensão. O Botafogo, por sua vez, se prepara e tentará a manutenção da decisão.

No julgamento da última quarta-feira (19), além das punições aos jogadores do Botafogo, outros dois do Flamengo também estiveram na mira do TJD. Gerson não foi suspenso, enquanto Cleiton, que acertou um soco no tosto de Barboza na confusão, pegou quatro jogos de gancho.