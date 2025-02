John fez boas defesas contra o Racing - Vítor Silva/Botafogo

John fez boas defesas contra o Racing Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/02/2025 18:37

Com defesas decisivas que evitaram um resultado pior para o Botafogo no duelo contra o Racing, nesta quinta-feira (21), o goleiro John tem pensamento positivo para o jogo de volta da Recopa, na próxima semana, no Nilton Santos. Para conquistar o título, o Glorioso precisará vencer por três gols de diferença ou vencer por dois gols para levar a decisão à prorrogação.

Leia mais: Savarino admite incômodo com planejamento do Botafogo em 2025



"Triste pelo resultado [2 a 0], queríamos ter feito um pouquinho mais. Agora, em casa, com a nossa torcida, no nosso campo, tenho certeza que a gente vai reverter. Foi um jogo muito difícil para nós aqui. Sabemos que poderíamos ter feito melhor, mas agora é esfriar a cabeça e ter tranquilidade. Ainda não está nada perdido. Sabemos que estaremos em casa, é mais um grande jogo, mais 90 minutos, junto com a nossa torcida. Vamos fazer uma festa incrível lá para poder virar esse jogo", disse John à "ESPN".



O Botafogo atravessa uma fase turbulenta. Sem técnico há quase 50 dias, a equipe, que brilhou no ano passado, caminha para trás em 2025. Após perder o título da Supercopa do Brasil para o Flamengo, o Alvinegro agora precisa superar suas dificuldades para reverter o placar e conquistar a Recopa.

"Triste pelo resultado [2 a 0], queríamos ter feito um pouquinho mais. Agora, em casa, com a nossa torcida, no nosso campo, tenho certeza que a gente vai reverter. Foi um jogo muito difícil para nós aqui. Sabemos que poderíamos ter feito melhor, mas agora é esfriar a cabeça e ter tranquilidade. Ainda não está nada perdido. Sabemos que estaremos em casa, é mais um grande jogo, mais 90 minutos, junto com a nossa torcida. Vamos fazer uma festa incrível lá para poder virar esse jogo", disse John à "ESPN".O Botafogo atravessa uma fase turbulenta. Sem técnico há quase 50 dias, a equipe, que brilhou no ano passado, caminha para trás em 2025. Após perder o título da Supercopa do Brasil para o Flamengo, o Alvinegro agora precisa superar suas dificuldades para reverter o placar e conquistar a Recopa.

Antes, os comandados de Cláudio Caçapa enfrentam o Vasco, no domingo (23), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.