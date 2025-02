Troféu e cruzamentos dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões - Valentin Flauraud / AFP

Troféu e cruzamentos dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões Valentin Flauraud / AFP

Publicado 21/02/2025 20:27

Depois de realizar o sorteio que definiu as confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, na manhã desta sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça, a Uefa divulgou os dias e horários em que serão realizadas as partidas. Os oito confrontos de ida estão marcados para 4 e 5 de março, enquanto os de volta acontecem na semana seguinte.

Club Brugge e Aston Villa abrem as oitavas de final, na Bélgica, na terça-feira (4), às 14h45 (horário de Brasília). Na sequência, às 17h, jogam as equipes que ocupam o mesmo lado do chave: o PSV recebe o Arsenal e o Borussia Dortmund enfrenta o Lille, além do clássico de Madri, entre Real e Atlético.

Na quarta-feira, dia 5, Feyenoord e Inter de Milão duelam na Holanda, às 14h45, e outros três jogos acontecem às 17h. Paris Saint-Germain, Benfica e Bayern de Munique jogam em casa contra, respectivamente, Liverpool, Barcelona e Bayer Leverkusen.

Os confrontos se invertem na semana seguinte. No dia 11, terça-feira, o primeiro classificado será conhecido no duelo entre Barcelona e Benfica, às 14h45 (de Brasília), na Espanha. Às 17h, a Inter de Milão recebe o Feyenoord, o Liverpool enfrenta o PSG e os rivais alemães de Leverkusen e Munique definem quem avança.

Na quarta-feira, dia 12, o Borussia Dortmund visita o Lille, às 14h45, e os últimos três classificados sairão dos jogos das 17h: Aston Villa x Club Brugge; Atlético de Madrid x Real Madrid e Arsenal x PSV.Na TV aberta, o SBT vai transmitir Real Madrid e Atlético de Madrid, no dia 4, e Liverpool e PSG, no dia 11. TNT e Space exibem as partidas na TV por assinatura, ainda não definidas, enquanto a plataforma de streaming Max passa todos os jogos.

As equipes que se classificarem também sabem quando entrarão em campo nas fases seguintes. As quartas de finais serão disputadas em 8 e 9 (ida) e 15 e 16 (volta) de abril. As semifinais estão marcadas para 29 e 30 de abril (ida) e 6 e 7 de maio (volta). A grande decisão será no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Confira os dias e horários das oitavas de final da Liga dos Campeões:

4/3 (terça-feira)



14h45 - Club Brugge x Aston Villa

17h - Real Madrid x Atlético de Madrid

17h - PSV x Arsenal

17h - Borussia Dortmund x Lille

5/3 (quarta-feira)



14h45 - Feyenoord x Inter de Milão

17h - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

17h - Benfica x Barcelona

17h - PSG x Liverpool

Jogos de volta

11/3 (terça-feira)



14h45 - Barcelona x Benfica

17h - Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

17h - Inter de Milão x Feyenoord

17h - Liverpool x PSG

12/3 (quarta-feira)



14h45 - Lille x Borussia Dortmund

17h - Aston Villa x Club Brugge

17h - Atlético de Madrid x Real Madrid

17h - Arsenal x PSV