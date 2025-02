Policiais e jogadores da Portuguesa Santista tentaram intervir a situação, mas sem sucesso - Reprodução de vídeo

Policiais e jogadores da Portuguesa Santista tentaram intervir a situação, mas sem sucessoReprodução de vídeo

Rio - Uma situação lamentável ocorreu na noite da última quinta-feira (20), na partida entre Portuguesa Santista e São José, pela segunda divisão do Campeonato Paulista. O goleiro Tom Cristian, da equipe da casa, relatou ter sofrido insultos racistas da própria torcida.

O episódio aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, quando os visitantes ampliaram o placar para 3 a 0. Localizados logo atrás do gol do arqueiro, os torcedores teriam iniciado as ofensas. Pouco tempo depois do reinício, Tom pediu para a partida ser paralisada e relatou o que havia acontecido. Veja o vídeo abaixo, a partir de 1h50min50s.

Na sequência, três policiais foram até às arquibancadas para intervir, assim como os jogadores da Portuguesa Santista. Porém, não foram recebidos com animosidade.

Após 23 minutos de paralisação, Tom Cristian, seus companheiros e a comissão técnica decidiram sair de campo e a partida acabou sendo finalizada pelo árbitro. Na súmula, ele relatou os acontecimentos e também disse que não foi possível identificar o autor ou os autores das ofensas.

"Diante da gravidade da situação, mantive a paralisação para avaliação dos fatos e adoção das providências cabíveis. Desde o momento da paralisação, o goleiro Winiston Cristian Santos manifestou a mim a decisão de não prosseguir na partida, sendo apoiado por seus companheiros de equipe e comissão técnica", relatou.

"Após 23 minutos de paralisação, todos os atletas e membros da comissão técnica da equipe mandante deixaram o campo de jogo, formalizando o abandono da partida. Diante dessa decisão, encerrei a partida", completa.

Manifestações



Em nota, a Portuguesa Santista lamentou o ocorrido e prometeu não medir esforços em identificar os envolvidos e os punirem "em conformidade com a lei".

"Os valores da Associação Atlética Portuguesa se traduzem em sua história. Uma história de luta contra todo tipo de preconceito, sobretudo o racial.



A Briosa é o clube que enfrentou o Apartheid e, por isso, repudia o episódio de racismo relatado pelo goleiro Tom, que teria ocorrido na noite desta quinta-feira (20), na partida diante do São José, válida pelo Paulistão A2.



Neste momento, a diretoria da Briosa está debruçada em identificar os envolvidos no episódio, para que sejam punidos em conformidade com a lei."

Federação Paulista encaminha caso ao TJD

A Federação Paulista de Futebol (FPF) também manisfestou-se no início da tarde desta sexta-feira (21). No comunicado, a entidade repudiou os insultos racistas e garantiu que "encaminhará o caso às autoridades competentes".

"A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio às ofensas racistas contra o goleiro da Portuguesa Santista, Winston Cristian dos Santos, durante a partida contra o São José, nesta quinta-feira. Os atletas e comissão técnica da Portuguesa Santista se recusaram a continuar o jogo. Assim, a partida foi paralisada e encerrada aos 76 minutos. Profissionais da FPF no local estão prestando todo atendimento e acolhimento necessário ao atleta.



A FPF encaminhará o caso às autoridades competentes para que todas as providências sejam tomadas, e os indivíduos que cometeram o crime sejam identificados e punidos com o maior rigor da lei.



O caso também será encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva, que avaliará todo o caso.



A FPF reitera sua posição antirracista, corroborada pelo inédito Tratado pela Diversidade e Contra a Intolerância no futebol paulista, que dita procedimentos contra todo tipo de preconceito e intolerância no esporte."