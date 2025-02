Troféu da Liga dos Campeões - Valentin Flauraud / AFP

Troféu da Liga dos CampeõesValentin Flauraud / AFP

Publicado 21/02/2025 08:30 | Atualizado 21/02/2025 08:37

Rio - Os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões foram definidos. A Uefa realizou o sorteio nesta sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça, e definiu os duelos da próxima fase do mata-mata. O grande destaque ficou por conta do clássico espanhol entre Real e Atlético de Madrid, além do dérbi alemão entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen.

Donos das melhores campanhas na fase de pontos corridos, Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa garantiram vaga direta nas oitavas de final. Já PSG, Club Brugge, Real Madrid, PSV, Feyenoord, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Benfica precisaram disputar um mata-mata para chegar nesta fase.

Os duelos das oitavas de final serão em jogos de ida e volta. Os times que se classificaram através da fase de playoffs vão decidir a vaga na próxima fase fora de casa. As oitavas serão disputadas nos dias 4, 5, 11 e 12 de março de 2025.

Veja os confrontos das oitavas de final:

PSG x Liverpool

Club Brugge x Aston Villa

Real Madrid x Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

PSV x Arsenal

Feyenoord x Inter de Milão

Borussia Dortmund x Lille

Benfica x Barcelona