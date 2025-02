Ja Morant é o principal nome do Memphis Grizzlies, da NBA - AFP

Publicado 21/02/2025 14:41

Rio - O astro Ja Morant, do Memphis Grizzlies, da NBA, teve a casa furtada e sofreu um prejuízo de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões). O caso com o armador da liga norte-americana de basquete aconteceu no dia 20 de dezembro do ano passado. A investigação da Polícia do Condado de Shelby, onde está localizado Memphis, no Tennessee, terminou nesta semana.

Segundo o "TMZ Sports", Ja Morant é o jogador identificado como "atleta profissional número 6" em uma investigação federal sobre uma série de assaltos a casas de astros do esporte. O astro do Memphis Grizzlies se junta a nomes como craques do futebol americano como Patrick Mahome e Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, e Joe Burrow, do Cincinnati Bengals.

Vítima de bens roubados, Ja Morant já se envolveu em outras polêmicas na NBA. Em junho de 2023, o jogador foi suspenso por 25 jogos por conduta prejudicial à liga. Na época, ele apareceu nas redes sociais utilizando uma arma de fogo. Um ano antes, uma pessoa ligada ao armador apontou uma arma com laser em direção a um carro na saída de uma arena da liga.