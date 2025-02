Magno Alves vai jogar ao lado do filho Pedrinho no Atlético-CE - Kauan Ferreira / FC Atlético-CE

Publicado 21/02/2025 13:15

realizar o sonho de jogar ao lado do filho Pedrinho no Atlético-CE, que enfrenta o Tiradentes às 19h (de Brasília), pela Segunda Divisão do Campeonato Cearense.

A aposentadoria de Magno Alves durou apenas duas temporadas e o jogador de 49 anos estará de volta aos gramados nesta sexta-feira (21). O atacante que fez sucesso no Fluminense e no Ceará vive a expectativa de, que enfrenta o Tiradentes às 19h (de Brasília), pela Segunda Divisão do Campeonato Cearense.

O Magnata pegou todos de surpresa ao ser anunciado nesta semana pelo clube onde o filho joga. Regularizado, ele tentará ajudar o clube a retornar à elite cearense.



Com duas passagens pelo Fluminense, entre 1998 e 2003 e também em 2015 e 2016, Magno Alves marcou 114 gols e é o décimo maior artilheiro da história do clube. Ele também é ídolo do Ceará.



Na década passada, o atacante chegou a figurar como maior artilheiro em atividade do mundo, em 2015, sendo posteriormente superado por Cristiano Ronaldo e Messi.

Depois de deixar o Fluminense, foi para o Ceará e, para seguir jogando, passou por Novorizontino, Tubarão, Floresta, Atlético de Alagoinhas, Barcelona de Ilhéus e Caucaia, onde anunciou a aposentadoria em 2022.