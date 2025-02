Messi fez o gol da vitória do Inter Miami sobre o Sporting Kansas pela Concachampions - Kyle Rivas / AFP

Publicado 21/02/2025 09:00 | Atualizado 21/02/2025 09:02

Rio - Uma cena inusitada chamou a atenção após a vitória do Inter Miami sobre o Sporting Kansas, também dos Estados Unidos, pela Concachampions. O árbitro mexicano Marco Antônio Ortiz Nava pediu a camisa e um autógrafo do astro argentino Lionel Messi para um familiar com necessidades especiais, que aceitou o pedido. Entretanto, a situação não foi bem recebida pela Concacaf.

Em nota oficial, a Concacaf informou que o árbitro mexicano sofrerá uma ação disciplinar. A punição não foi especificada pela entidade responsável pelo futebol da América do Norte, Central e Caribe, que ressaltou que o pedido de Marco Antônio Ortiz Nava para o craque argentino do Inter Miami não se alinha com o código de conduta.

"(Nava) abordou o jogador para pedir um autógrafo para um familiar com necessidades especiais. (Essa conduta) não se alinha com o código de conduta da Concacaf. (Nava) reconheceu seu erro, pediu desculpas pelo incidente e aceitou a ação disciplinar que a Concacaf aplicou", disse a entidade.

O Inter Miami venceu o Sporting Kansas por 1 a 0, com gol de Messi. O jogo foi disputado em um frio de -14º graus. Com a vitória, o Inter Miami abriu vantagem e pode empatar no jogo de volta para avançar de fase. A segunda partida será disputada na próxima terça-feira (25), às 22h (de Brasília), em Fort Lauderdale, na Florida, nos Estados Unidos.