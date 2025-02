Benjamin Garré assinou com o Vasco até o fim de 2027 - Matheus Lima / Vasco

Publicado 21/02/2025 11:22

Garré é o primeiro atacante anunciado pelo Vasco para a temporada de 2025 e, diante das poucas opções ofensivas, deve ser aproveitado pelo técnico Fábio Carille. Apesar de recém-chegado, o atacante disse estar bem fisicamente e pronto para estrear.

"Estou preparado (para jogar). Faz quatro semanas que comecei a pré-temporada com o Krylya (clube russo). Há uma semana venho treinando em separado, que não é o mesmo ritmo, mas eu me sinto muito bem, renovado e tenho muita vontade de começar", afirmou no desembarque no aeroporto do Tom Jobim/Galeão.



Depois de desembarcar no Rio na noite de quinta-feira (20), Garré se apresenta no CT Moacyr Barbosa nesta sexta para iniciar os treinos. Ele ainda passará por exames médicos antes de assinar contrato até o fim de dezembro.



Diante das questões burocráticas e troca de documentos com o Krylya Sovetov, o atacante dificilmente será regularizado a tempo para estar no clássico com o Botafogo, no domingo (23).



Mas o Vasco terá condições de inscrevê-lo no Campeonato Carioca na próxima semana, para a disputa do primeiro jogo de uma eventual semifinal do Carioca ou da Taça Rio, no dia 1º ou 2 de março.



"Sou consciente de que chego em uma equipe muito grande. Venho com essa intenção, com vontade de ajudar, de competir e de conquistar títulos. Sei que esse clube pede isso, então estou muito feliz. Espero que seja um grande ano", disse.