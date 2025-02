João Victor ficou balançado com a proposta do Cruzeiro, mas valores afastaram um acerto - Matheus Lima/Vasco

Vasco recusou uma proposta do Atlético-MG pelo zagueiro João Victor. De acordo com o "ge", o nome do jogador é bem visto pelo Galo há algum tempo e o time mineiro não desistiu da negociação, mesmo com a negativa dos cariocas. Rio - Orecusou uma proposta do Atlético-MG pelo zagueiro João Victor. De acordo com o "ge", o nome do jogador é bem visto pelo Galo há algum tempo e o time mineiro não desistiu da negociação, mesmo com a negativa dos cariocas.

o time de São Januário também declinou uma oferta do Cruzeiro. A maior dificuldade é a questão financeira. O Vasco pede alto para liberar João Victor pois sabe que terá dificuldades para repor sua saída, devido ao tempo curto para o fechamento da janela. A recusa ao Atlético-MG aconteceu na mesma época em que

tem interesse na contratação do o atacante Brahian Palacios, o que pode facilitar as conversas. A dívida de 6,5 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) do Cruz-Maltino com o Benfica por João Victor também deve pesar. Porém, o Atlético-MG ainda tem um trunfo na manga. O Vasco deve ao clube mineiro pelas contratações do lateral Paulo Henrique e do volante Jair e, o que pode facilitar as conversas. A dívida de 6,5 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) do Cruz-Maltino com o Benfica por João Victor também deve pesar.

O Vasco contratou João Victor no início do ano passado. Ao todo, o jogador soma 44 jogos, um gol e uma assistência com a camisa vascaína. Em 2025, ele jogou sete vezes sob o comando do técnico Fabio Carille, que assumiu a equipe neste ano.