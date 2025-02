Loide Augusto soma dois gols marcados em 21 jogos pelo Alanyaspor, da Turquia, nesta temporada - Divulgação

Loide Augusto soma dois gols marcados em 21 jogos pelo Alanyaspor, da Turquia, nesta temporadaDivulgação

"Se eu não jogar no Brasil, não jogo em mais lado nenhum. E acabou, não tem conversa. Já deixei claro para o meu empresário e para todo mundo que quero ir para o Brasil. É a vida. Já escolhi. Como não vão me deixar ir para o Brasil? Ninguém ganha. Todo mundo perde o negócio. Eu já não estou feliz. Não sufoquem o artista", declarou o atacante.

Agora, nesta quinta (20), publicou um comunicado oficial e garantiu que não teve a intenção de desrespeitar seu clube atual, o Alanyaspor, da Turquia.

"Apenas para esclarecer as últimas notícias. Eu nunca, em momento algum falei mal ou negativamente do presidente do Alanyaspor ou do clube. Eu sempre respeitei o clube, o presidente e os torcedores. Eu simplesmente manifestei o desejo de me permitirem ir para um novo projeto, em um negócio aceitável para o clube e que vai mudar a minha vida e da minha família", escreveu.

Os turcos fazem jogo duro para liberá-lo e já recusaram uma proposta de R$ 12,5 milhões. Loide está no Alanyaspor desde 2023 e tem vínculo válido até junho de 2027. Nesta temporada, soma dois gols marcados em 21 jogos.