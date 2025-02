Vasco acertou a contratação de Nuno Moreira - Divulgação / Casa Pia

Publicado 20/02/2025 08:00

Rio - O Vasco acertou a contratação do sétimo reforço da temporada de 2025. O Cruz-Maltino chegou a um acordo com o Casa Pia, de Portugal, pelo atacante Nuno Moreira. Segundo o "ge", o clube vai pagar quase R$ 20 milhões para contratar o jogador.

O valor é referente a multa rescisória e será pago parcelado. O Vasco já tinha acertado tempo de contrato e as bases salariais com o jogador e seus representantes, mas restava o acordo com o clube português — o que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (20).

O jogador português, de 24 anos, deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo. Um dos destaques do Casa Pia, Nuno Moreira tem nove gols e cinco assistências em 23 jogos na temporada 2024/25.

A busca por reforços para o ataque era uma das prioridades do Vasco na janela de transferências. O técnico Fabio Carille, inclusive, cobrou a chegada de mais atacantes para aumentar as opções, principalmente porque existe uma carência de jogadores de lado de campo.